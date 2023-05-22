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Ракета, обломки которой были найдены на территории Польши еще в апреле текущего года, не представляла никакой угрозы для страны. Такое заявление было сделано заместителем министра национальной обороны Польши Марчином Очепой.

По словам представителя оборонного ведомства, речь идет о ракете, целью которой был обман системы ПВО Украины. Однако произошел сбой, и ракета изменила свой маршрут, а затем самоуничтожилась, заявил Очепа.

Замминистра также добавил, что в данном случае ракета совершенно не несла угрозу Польше, как и не являлась целенаправленной атакой на страну. Также, по словам политика, все данные о возможных разногласиях из-за этого происшествия между руководством Минобороны и командованием армии являются неправдивыми.

Напомним, что 27 апреля в Польше неподалеку от населенных пунктов Быдгощ и Замосць были обнаружены обломки ракеты с надписями на русском языке. Данную информацию сообщило польское оборонное ведомство.

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