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Армянская армия с позиций в Зодском направлении Басаркечярского района устроила провокацию, открыв швальный огонь из стрелкового оружия по позициям Азербайджана. В результате пострадал сверхсрочник Муслим Махмудлу, получивший тяжелое ранение в голову, рассказали в военном ведомстве страны.

Портал News.ru пишет, что инцидент произошел 11 мая. Войска Армении осознанно вели прицельный огонь, что и привело к ранению военнослужащего ВС Азербайджана.

Официальный Баку сообщает, что «необходимые меры» для подавления огня с армянской стороны были предприняты сразу же после начала обстрела.
раненых убитых бойцах своих ВС, причем провокаторами там называют азербайджанскую сторону. Ситуация, согласно заявлению Минобороны Армении, остается напряженной.

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