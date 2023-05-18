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Артёмовск (Бахмут), по всей видимости, окончательно перейдёт под контроль российских сил уже в самое ближайшее время. По данным иностранной прессы, на 99% город контролируется российскими военными. Об этом сообщает “МК”.

В публикации говорится, что президенту Украины Владимиру Зеленскому уже доложили, что потерян основной укрепрайон в Артёмовске. Соответствующую информацию представил командующий Сухопутными силами ВСУ Александр Сырский. Так утверждает телеграм-канал “Резидент”, ссылаясь на собственные источники в Офисе президента Украины.

При этом Сырский не желает оставлять Артёмовск. Командующий настаивает на реализации своего плана по окружению бойцов ЧВК “Вагнер”(которые, по сути и продвигаются вперёд в городе), с двух флангов: северного и южного. В противном случае, считает командующий Сухопутными силами ВСУ, город обязательно падёт.

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