Президент Украины Владимир Зеленский в немецком Аахене встретился с экс-кандидатом на пост президента Беларуси Светланой Тихановской. Он обменялся с ней рукопожатиями, сообщает издание «Московский комсомолец».

В Аахен Зеленский отправился сразу после посещения Берлина. В этом городе должна пройти церемония вручения украинскому лидеру премии Карла Великого.

До встречи в Германии Зеленский не знал Тихановскую лично, сообщают украинскими СМИ.

Одна из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в 2022 году получила премию Карла Великого, которую вручают за вклад политиков в объединение государств Европы. Вместе с ней лауреатами стали Вероника Цепкало и Мария Колесникова.