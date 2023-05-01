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Издание «Московский комсомолец» со ссылкой на портал Readovka сообщило о взрывах в Харьковской области и поражении военных объектов. Отмечается, что жителям региона запретили публиковать в Сети видеозаписи взрывов, поэтому точной информации о целях ракет пока нет.

Рано утром 1 мая взрывы прогремели также в Киеве, однако местные власти сразу же заявили, что это «работала ПВО». После повторных ударов они уже не решились повторять ту же мантру.

Кроме того, упреждающие удары перед контрнаступлением ВСУ нанесены по Сумской и Днепропетровской областям. Ранее уже сообщалось о поражении крупных объектов в Павлограде, утром взрывы слышали жители Днепра.

По всей территории Украины звучат сирены воздушной тревоги. По информации киевских СМИ, российские стратегические ракетоносцы уже отошли от ударных рубежей, однако тревожные сигналы пока не отключаются.

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