Российские ВС под Кременной перехватили ракету AGM-88 HARM. Такие боезаряды Киеву поставляют США для «охоты» на радиолокационные станции РФ, однако никакой эффективности они не показывают.

Военный эксперт Борис Рожин показал на видео обломки сбитой ракеты и особое внимание обратил на дату ее изготовления. На одном из обломков имеется информация о боезаряде и указано, что гарантийный срок на него истекает в апреле 1995 года. То есть, ракета была просрочена почти три десятилетия назад.

Это вполне может быть одной из причин, по которым AGM-88HARM летят в жилые дома, поражают автомобили с работающим радиоприемником, атакуют любые другие цели. Кроме радиолокационных станций, на сигнал которых они должны реагировать.