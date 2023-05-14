Военный корреспондент Борис Рожин опубликовал видеозаписи последствий ракетного удара по Хмельницкому и рассказал, куда именно попали крылатые боезаряды ВС РФ.

Он пояснил, что склад с ракетно-артиллерийскими боеприпасами размещался на территории воинской части. После атаки там вспыхнул сильный пожар. Кроме того, боекомплект на протяжении почти всего дня детонировал, что приводило ко все новым мощным взрывам.

Рожин также сообщил, что запись с точным местоположением войсковой части он нашел в Сети, ее постоянно транслирует установленная на объекте веб-камера. Поэтому у СБУ вряд ли появятся претензии к жителям Хмельницкого, так как никто никакую информацию не сливал.

«Видимо кто-то не может догадаться, что это не съёмка человека, а кадры с камеры наружного наблюдения, и если я нашёл её расположение за 2 минуты, то СБУ найдёт её примерно тоже за 2 с половиной минуты. Не думаю, что её будут пытать, выбивая пиксели после каждого вопроса оставленного без ответа и отрезать по 1 сантиметру провода, пока она не сдаст своих кураторов в ГРУ», – иронично заметил Рожин.