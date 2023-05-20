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Очередной крупный склад с боекомплектом ВСУ уничтожен в непосредственной близости от населенного пункта Боковое. Видеозапись мощного взрыва показал телеграм-канал “Рыбарь.

Авторы публикации пояснили, что на этом объекте и раньше хранилась взрывчатка, но использовалась она для шахтерских работ. Сейчас Киев переоборудовал его для хранения боеприпасов, которые в результате атаки и взлетели на воздух.

“Увидеть кадры объективного контроля на таком удалении от фронта — весьма уникальное событие”, – сообщили военные корреспонденты.

Жители близлежащих населенных пунктов рассказали, что сперва прогремел один взрыв, а затем за ним последовали другие. Также в небо поднимались огромные столбы дыма, были видны яркие вспышки.

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