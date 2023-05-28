Нападение движения “Талибан” (террористическая организация, запрещенная в России) на Иран и ее заявления об “объявлении войны” и “походе на Тегеран” – это результат влияния Соединенных Штатов. Вашингтону сейчас очень нужно столкновение на границе Ирана и Афганистана, которое станет “ножом в спину России”, заявил военный эксперт Игорь Стрелков.

Он объяснил, что Ирану сейчас придется оттягивать серьезные силы из Сирии, а также сосредотачиваться на боевых действиях с террористами, приводит слова аналитика издание “Московский комсомолец”.

Это высказывание Стрелкова прокомментировал военный корреспондент Юрий Котенок, заявивший, что бывший министр обороны ДНР несколько преувеличивает. Большинство сообщений о “войне” против Ирана – это лишь фейки. Страны действительно могут вступить в конфликт за водные ресурсы, но это вряд ли будет полномасштабными боевыми действиями. Стрелков прав лишь в том, что США это противостояние действительно очень выгодно.