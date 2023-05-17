Неоднократно анонсированное, но так и не начавшееся контрнаступление ВСУ, по всей видимости, киевским властям снова придётся отложить. На этот раз из-за успешных действий российской армии, которая ракетными ударами могла нарушить все планы Киева. Об этом пишет обозреватель “МК” Сергей Вальченко.

По его словам, в результате ракетных обстрелов, которые провели российские войска, были уничтожены важные объекты ВСУ, находящиеся в глубоком тылу. Речь идёт, например о складах в Тернополе и Хмельницком. Там по разным оценкам уничтожены тысячи тонн боеприпасов в том числе и для танков, которые были переданы ВСУ странами НАТО.

Очевидно, что особых успехов при “снарядном голоде” ВСУ не достигнут. Кроме того, в рядах украинской армии начались проблемы и с топливом. Всё вместе это заставляет Киев постоянно откладывать разрекламированное ранее контрнаступление, полагает Вальченко.