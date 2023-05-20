Гарнизон ВС Украины удерживает последний укрепрайон под названием «Самолет» в Бахмуте (ранее Артемовск), после чего населенный пункт будет полностью освобожден российскими штурмовиками от украинских боевиков. Однако в подвалах многих многоэтажных домов до сих пор находятся гражданские, среди которых есть женщины и дети. О том, как в условиях активных боевых действий выживают гражданские сообщает издание «Московский Комсомолец».

В мирное время на территории Бахмута проживало около 70 тысяч жителей, однако после начала штурма города количество населения сократилось примерно до одной тысячи жителей, которые решили не покидать своих домов. По словам одной из местных жительниц, Бахмут находился под артиллерийским огнем круглосуточно, а во время отступления боевики ВС Украины подрывали многоквартирные дома. При этом далеко не всегда они предупреждали гражданских, которые прятались в подвалах, о своих планах подорвать дом.

Бойцы ЧВК «Вагнер» при освобождении очередного здания от украинских боевиков нашли в подвале целую семью с женщинами, маленькими детьми и собакой. Они провели в сыром подвале не один месяц. По их словам, еду подвозили волонтеры, раздавая ее на площади, а воду брали из колодцев.

Житель Бахмута по имени Сергей рассказал, что когда бродил по улицам Бахмута в поисках питьевой воды, то часто натыкался на тупы, обглоданные собаками и крысами. При этом часто в колодцы сбрасывали трупы, после чего из них невозможно было пить воду.