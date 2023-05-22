Диверсионно-разведывательные группы, прорвавшиеся на территорию Белгородской области, могут управляться инструкторами НАТО, которые составляют теневой штаб ВСУ. Целью ДРГ является попытка отвлечь внимание РФ от победы в Артемовске, уверен военный эксперт Анатолий Матвийчук.

Также в организации диверсий важную роль сыграл глава ГУР Украины Кирилл Буданов. Ему не терпится показать “кто здесь главный” и кто “контролирует ситуацию” даже несмотря на полный провал попыток удержать Бахмут под контролем Киева.

Однако и Буданов, и западные “стратеги” серьезно просчитались. ВС РФ современного образца не позволит диверсантам сильно “разгуляться” в Белгородской области. Противник будет уничтожен, а затем российские ВС дадут жесткий ответ на подобные поытки вторжения на территорию России.