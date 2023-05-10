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Главком ВСУ Валерий Залужный действительно может заниматься подготовкой контрнаступления, поэтому ему банально некогда участвовать во встрече с натовскими генералами, считает политолог Василий Стоякин.

Он также отметил, что Залужный против контрнаступления, поэтому он пытается решить сразу две задачи одновременно – как можно дольше затянуть эту военную операцию, а также не ослабить внимание Запада к Украине.

В этом ключе действуют и некоторые другие украинские политики. Так, уже несколько раз они делали заявления о том, что контрнаступление вряд ли будет иметь важное значение, сейчас необходимо готовиться к следующей операции, а не надеяться на какие-то серьезные результаты контратакующих действий в мае-июне.

Напомним, что целый ряд источников сообщил о возможной ликвидации Валерия Залужного. Главнокомандующий ВС Украины около месяца не выходит на связь и не появляется на публике, что и стало причиной возникновения таких слухов.

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