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Как сообщает издание «Московский комсомолец», проукраинскими диверсантами была совершена атака дронами российской столицы. Это произошло утром 30 мая. Авторы материала отмечают, что, по всей вероятности, данные действия киевский режим предпринял с целью «ответа» на ночной удар российских сил по центрам принятия военных решений в Киеве.

Отмечается, что о нанесенном ударе рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время ежедневного брифинга. Затем Владимир Путин лично заявил об ударе высокоточным оружием по важным объектам ВСУ, включая штаб украинской разведки.

Журналисты издания опросили экспертов с целью узнать, каков будет «ответ» ВС России на «украинский ответ». Отмечается, что мнение компетентных специалистов кардинально разные. По мнению политолога Сергея Маркова, стоит полностью изменить подход по ведению боевых действий в зоне СВО. Руководитель Бюро военно-политического анализ Александр Михайлов уверен, что ответом на действие киевского режима должна стать еще большая активизация российских спецслужб.

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