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Киев занимается ликвидацией взрывов в Тернополе и Хмельницком, причем делает это в полной тишине, не разглашая подробностей. Однако информация о повышенном радиационном фоне в этих городах все же просочилась в Сеть.

Бывший офицер американской армии Станислав Крапивник прокомментировал мощные взрывы и появление гамма-излучения. Он рассказал изданию «Московский комсомолец», что вряд ли излучение появилось из-за тысячи снарядов для танков «Челленджер» с обедненным ураном.

По его мнению, Киев могу хранить на складе топливо для атомных станций, расположенных в Хмельницком и находящемся неподалеку городе Ровно. Также ВСУ вполне могли изготавливать грязную ядерную бомбу и под удар попали ее компоненты. Снаряды бы вряд ли спровоцировали столько мощный взрыв и значительное повышение радиационного фона.

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