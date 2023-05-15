Нельзя исключать, что Запад начнет поставки на Украину тактического ядерного оружия, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. Он пояснил, что США и страны НАТО с каждым разом отправляют в Киев все более мощное и опасное вооружение.

Он напомнил о поездах президента Украины Владимира Зеленского практически по всей Европе. Везде украинский лидер сообщал о договоренностях по оружию, боевой технике, боеприпасам.

Запад намеревается спровоцировать эскалацию боевых действий на Украине, о чем свидетельствует новый виток накачки Киева оружием. ВСУ уже получили снаряды с обедненным ураном, сейчас они договариваются о поставках истребителей.

«Похоже, осталось не так долго ждать тактического ядерного оружия. Хотелось бы, чтобы до этого не дошло, но Запад делает все, чтобы это произошло», – резюмировал аналитик.