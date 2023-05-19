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В Сети опубликована фотография трупа военнослужащего ВСУ, который напоминает главнокомандующего Валерия Залужного. Не исключено, что украинский генерал все же был ликвидирован, рассказал изданию “Московский комсомолец” военный эксперт, Герой России Рустем Клупов.

“В интернете мелькало фото мертвого украинского солдата в военной форме, с раздробленным черепом. Очень неприглядный труп, который напоминал Залужного. Я не исключаю, что он попал под один из наших ударов и был уничтожен”, – пояснил аналитик.

Он также добавил, что разговоры о возможной гибели Залужного ходят в Сети около недели или более. За это время Киев мог либо подтвердить, либо опровергнуть слухи, но по непонятным причинам этого не делает.

Доказательств, которые бы подтвердили, что Залужный жив, Киев не предоставляет. Между тем генерал не появлялся на публике довольно давно, хотя всегда был медийным персонажем и часто мелькал на ТВ. Поэтому скорее всего он ликвидирован.

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