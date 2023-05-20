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Киев очень много говорил о танках “Леопард 2” и “Челленджер 2” после их получения из Германии и Великобритании, однако сейчас эти боевые машины таинственным образом куда-то исчезли. На линии фронта они не появляются, поэтому эксперт Рустем Клупов выдвинул версии о готовящейся военной хитрости ВСУ.

Герой России пояснил, что хотя штурмовые подразделения ЧВК “Вагнер” имеют все шансы освободить Артемовск в ближайшие дни, на этом битва не закончится. Напротив, установление контроля над городом станет началом нового сражения, к которому сейчас ведет подготовку Киев. Он стянул на Бахмутское направление 80 процентов своих сил. Не исключено, что там же выжидают своего часа и “Челленджеры” с “Леопардами”.

«Резервы противника скрыты, скорее всего, находятся в «тумане войны. Под Бахмутом ВСУ смогли продвинуться в южном направлении, под Соледаром тоже смогли достичь некого успеха. Допускаю, что они хотят стянуть все наши силы под Бахмут, чтобы потом начать настоящее контрнаступление», – высказал свое мнение Рустем Клупов.

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