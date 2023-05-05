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Покушение на президента Владимира Путина – это покушение на всю Россию и ее граждан. Поэтому ответ на удар Киева по Кремлю будет жестким и хирургически точным, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, что в ночь на 3 мая два украинских БПЛА пытались атаковать Кремль, но были уничтожены. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает этот удар как покушение на Владимира Путина и оставляет за собой право на ответ, передает “Московский комсомолец”.

По словам Кадырова, это очередная дерзкая провокация Украины, которая не останется без ответа. И никак не повлияет на ход специальной военной операции – она будет продолжена до достижения всех поставленных целей.

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