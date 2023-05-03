Ответом на попытку Киева атаковать Кремль беспилотными аппаратами должна быть «шокотерапия», уверен военный эксперт Станислав Крапивник, ранее служивший в армии США. Он отметил, что конфликт уже вышел за рамки специальной военной операции и требует жестких решений по отношению к Украине.

Он заявил, что Киев обязательно попытается повторить террористический акт и 9 мая, чтобы сорвать празднование Дня победы. Жесткий симметричный ответ заставит его задуматься о последствиях подобных выходок.

Также Крапивник предложил варианты такого ответа.

«Если мы хотим остановить приближающуюся ядерную войну, то адекватной ответной мерой должно стать, как бы цинично это не звучало, уничтожение, например Львова ядерным оружием. А потом объявить, что следующий шаг — это уничтожение остальных городов Запада, если он не остановится Необходимо провести шокотерапию» – заявил аналитик.

Также он уверен, что пора перестать угрожать нанести удары по центрам принятия решений, а действительно атаковать их. Украина перешла все возможные красные линии, за что должна поплатиться.