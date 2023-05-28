В последние недели ВСУ все чаще атакуют Белгородскую, Брянскую, Курскую области, используя террористическую тактику. Но делают они это совсем не просто так. Их целью является ослабление обороны ВС РФ, рассказал военнослужащий с позывным “Мазур” изданию “Московский комсомолец”.

Он пояснил, что после нескольких удачных ударов ВСУ поняли, что охрана приграничных районов налажена не совсем эффективно. Противник наше уязвимое место и продолжит наносить удары по нему, если ВС РФ не дадут достойного и жесткого ответа.

Сейчас ВСУ хотят выманить российские ВС из обороны, но в дальнейшем они даже могут попытаться расширить зону проведения специальной военной операции на Белгородскую область. Впрочем, закрепиться там у противника точно не получится, поэтому подобные вылазки будут иметь только пропагандистский эффект.