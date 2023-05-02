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Бывший посол Луганской Народной республики Родион Мирошник заявил о том, что украинская армия может перейти в контрнаступление после сдачи города Артемовск (Бахмут), возможно, перед 9 мая.

В настоящее время украинские солдаты находятся на грани покинуть город, и контрнаступлением они могут попытаться компенсировать информацию о сдаче. По словам Мирошника, у украинской армии есть все необходимое для проведения узконаправленного наступления, включая человеческие ресурсы, технику и западные разведданные.

Тем не менее, для успешного наступления также важны имиджевые и политические аспекты. Мирошник отметил, что украинская армия осознает трудности своего положения в городе и то, что рано или поздно им придется оставить позиции.

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