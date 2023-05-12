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Украинские ВС попытались начать наступление в направлении населенного пункта Малоильневка в ДНР, однако потерпели неудачу. В настоящий момент бой продолжается, но противник несет серьезные потери.

Для отражения атаки российские ВС задействовали авиацию и артиллерию, оказав боевикам ВСУ «горячий прием». В результате противник потерял личный состав и технику, сообщило Минобороны РФ вечером 11 мая.

Напомним, что военное ведомство также опровергло распространяемую в Сети информацию о начале контрнаступления ВСУ и прорыве обороны российских войск сразу на нескольких участках линии соприкосновения. Не подтвердили эти сведения и военные эксперты, отметившие, что небольших тактических успехов Киеву удалось достичь лишь в окрестностях Артемовска.

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