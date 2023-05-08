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Иностранные наемники ВСУ уничтожены неподалеку от села Ивановка в Харьковской области. Удар по пункту дислокации «серых гусей» наносил истребитель бомбардировщик Су-34. Глава пресс-центра Западной группировки войск Сергей Зыбинский уточнил, что для атаки использовались планирующие авиабомбы.

Это обычные боезаряды, но дополненные специальным модулем планирования и коррекции. По сути, это просто крылья и стабилизаторы, а также навигационный блок ГЛОНАСС, который превращает авиабомбу в высокоточное оружие.

На Украине неоднократно указывали на опасность подобных зарядов, так как их сложно сбить системами ПВО. В Соединенных Штатах уже думают, как решить данную проблему, а Киев требует у Запада истребители F-16, чтобы бороться не с авиабомбами, а с их носителями.

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