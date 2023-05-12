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Российские артиллеристы ежедневно наносят удары по выявленным позициям украинской армии на линии боевого соприкосновения в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевой работы расчета реактивной артиллерии ВДВ ВС России были опубликованы Министерством обороны.

По словам российского наводчика РСЗО «Град» с позывным «Мэт», он пришел на фронт в качестве добровольца после прохождения срочной службы. Волею случая попал в боевой расчет реактивной системы залпового огня «Град». Российский боец подчеркнул, что их боевая машина еще ни разу не подвела их на поле боя, исправно выполняя ежедневные боевые задачи.

Командир БМ-21 «Град» с позывным «Пятый» рассказал, что они наносят удары в основном по выявленным опорным пунктам, скоплению живой силы и бронетехники противника ежедневно. При этом координаты целей российские артиллеристы получают от операторов разведывательных беспилотных летательных аппаратов.

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