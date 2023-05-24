Официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил о ликвидации всех трех беспилотных катеров, которые пытались атаковать корабль “Иван Хурс”. Напомним, что он охраняет “Голубой поток” и “Турецкий поток” от попыток подрыва.

Также ведомство опубликовало видеозапись уничтожения украинских дронов. На ней видно, как один из катеров быстро приближается к кораблю, однако по нему открывается огонь. В какой-то момент раздается мощный взрыв беспилотника, не успевшего приблизиться на опасное расстояние.

Атака была проведена украинскими ВС неподалеку от пролива Босфор в половине шестого утра 24 мая. По предварительной информации надводные дроны были выпущены с находившегося в зерновом коридоре гражданского судна.