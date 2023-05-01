Министерство обороны России подтвердило на своих официальных ресурсах, что ночью были нанесены ракетные удары по объектам военно-промышленного комплекса Украины.

Российская сторона использовала высокоточное оружие большой дальности, однако конкретный тип оружия не был уточнен. В результате всех украинских объектов были поражены, что нарушило работу предприятий, производящих оборонную продукцию для ВСУ.

Ранее сообщалось об ударах, нанесенных по Павлограду. А теперь стало известно, что это был заранее спланированный ход, сделанный в ночное время, когда шансы преодолеть ПВО Украины выше. Русские истребители остаются незамеченными в темное время суток, что делает атаки российских ВКС более эффективными.