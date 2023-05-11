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Киев регулярно завышает статистику по сбитым российским ракетами, так как ему необходимо как-то оправдывать слишком большой расход зенитных снарядов. Об этом РИА Новости рассказал источник в Минобороны РФ.

«Они не первый раз заявляют о перехвате наших ракет. Причем количество перехватов в два-три раза больше, чем реально мы запускаем. … Делают они это, чтобы оправдать перерасход боекомплекта западных комплексов ПВО», – заявил высокопоставленный чиновник военного ведомства.

По его данным, завышение информации по сбитым боезарядам ВС РФ осуществляется после каждого обстрела.

Не исключено, что командование ВСУ занимается «приписками» еще и для поднятия боевого духа и успокоения гражданского населения. Но на самом деле ВС РФ используют гораздо меньше ракет и дронов-камикадзе, чем на бумаге «сбивает» украинская ПВО.

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