В зоне проведения специальной военной операции российские экипажи ПТРК «Корнет» ликвидировали огневые точки, бронетехнику и фортификации ВСУ. Они использовали тактику» кочующих орудий», постоянно меняя позиции, что осложнило противнику контрбатарейную борьбу.

Минобороны РФ рассказало, что экипажи выехали прямо на первую линию обороны ВСУ и противотанковыми управляемыми ракетами расстреляли дальние позиции противника, перемещаясь с места на место.

Кроме того, на Купянском направлении российскими ВС разгромлены 14-я отдельная механизированная бригада ВСУ и три подразделения территориальной обороны. Также в Харьковской области сорваны попытки противника занять новые позиции в Табаевке, Синьковке и Двуречном.