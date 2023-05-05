В западной части Артемовска бойцы ЧВК «Вагнер» пошли в наступление. С флагов им оказывают поддержку подразделения Воздушно-десантных войск, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он заявил, что в районе города Часов Яр, который длительное время оставался своеобразным «хабом» для переброски подкрепления, оружия и боеприпасов в Бахмут, уничтожен мост. Это была единственная переправа, соединяющая два населенных пункта, приводит слова Конашенкова “Московский комсомолец”.

Напомним, ранее сообщалось о возможном отводе ЧВК «Вагнер» на тыловые позиции. Глава частной военной компании Евгений Пригожин заявил, что «музыкантам» необходимо «зализывать раны», тем более, что они с честью выполнили поставленную им задачу по освобождению Артемовска.