ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Боеспособность российской армии всё ещё находится на высоте, а надежды Запада на то, что ВС РФ будут ослаблены противостоянием с ВСУ, не оправдались. Такое заявление сделала министр обороны Латвии Инару Мурниеце. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой Polskie Radio.

По словам главы оборонного ведомства прибалтийской страны, украинский конфликт даже спустя больше года боевых действий не смог существенно ослабить российскую армию. Кроме того, Мурниеце заявила, что ВС РФ ещё в том состоянии, чтобы преподнести “новые сюрпризы”.

Министр обороны Латвии – не первая, кто высказывается о высокой боеготовности армии РФ. Ранее с похожими заявлениями выступали представители властей других государств Европы. Они также отмечали, что многие на Западе переоценивают ослабление Вооружённых Сил России – признаки этого пока не просматриваются.

Вам может понравиться

Вооруженные силы РФ нанесли серию ракетных ударов по Харькову

21 мая Олег Синегубов, возглавляющий Харьковскую областную администрацию, заявил о ракетных ударах по городу. Он особо отметил, что сирена воздушной тревоги сработала только после мощного взрыва. Синегубов призвал харьковчан не

Лодку спецназа ВСУ повредили при отражении высадки украинских арткорректировщиков на левом берегу Днепра

Украинский Генштаб рассказал о неудачной попытке спецназа ВСУ высадиться на левом берегу Днепра, причем представил этот эпизод как очередную «перемогу». Хотя на деле десантники попали под интенсивный обстрел и были

Бизнесмен из ФРГ: НАТО 9 лет готовило армию, которых одним махом смёл «владелец ресторана»

Владелец ресторана с 60 тысячами бойцов перемололи армию, которую Североатлантический альянс создавал на протяжении 9 лет, рассказал немецкий предприниматель Ким Дотком. Он имел в виду основателя ЧВК “Вагнер” Евгения Пригожина