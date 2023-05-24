Боеспособность российской армии всё ещё находится на высоте, а надежды Запада на то, что ВС РФ будут ослаблены противостоянием с ВСУ, не оправдались. Такое заявление сделала министр обороны Латвии Инару Мурниеце. Об этом сообщает РИА “Новости” со ссылкой Polskie Radio.

По словам главы оборонного ведомства прибалтийской страны, украинский конфликт даже спустя больше года боевых действий не смог существенно ослабить российскую армию. Кроме того, Мурниеце заявила, что ВС РФ ещё в том состоянии, чтобы преподнести “новые сюрпризы”.

Министр обороны Латвии – не первая, кто высказывается о высокой боеготовности армии РФ. Ранее с похожими заявлениями выступали представители властей других государств Европы. Они также отмечали, что многие на Западе переоценивают ослабление Вооружённых Сил России – признаки этого пока не просматриваются.