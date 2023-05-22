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Румыния заявила, что “может и хочет” полностью снабжать Молдавию электричеством и природным газом. Министр энергетики страны Вирджил Попеску пояснил, что возможности для этого у Бухареста имеются.

Так, электричество будет подаваться непосредственно в Молдавию через линию электропередач Сучава-Бельцы. Данный проект в настоящий момент активно развивается, поэтому Кишинев сможет получать электроэнергию с АЭС Чернаводэ.

Кроме того, Румыния намеревается увеличить мощность газопровода Яссы-Унгены-Кишинев таким образом, чтобы полностью покрывать потребности Молдавии в природном газе.

Напомним, глава правительства Молдовы Дорин Речан 18 мая заявил, что страна больше не зависит от российских энергоносителей. В то же время, режим чрезвычайного положения, введенный из-за стремительно подорожавшего топлива и дефицита газа, все еще не отменен.

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