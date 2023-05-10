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Исследователи из Открытого университета Великобритании и Университета Центральной Флориды рассказали о возможном способе добычи воды на Луне путем использования микроволновой печи.

По словам ученых, отправка воды с Земли на Луну является довольно сложным и дорогим процессом, поэтому космонавтам необходимо добывать жизненно необходимую жидкость прямо на спутнике, особенно в полярных местах, где есть возможность ее обнаружить.

Однако для разогрева глыб из смеси снега и песка плиту использовать бесполезно. Но с помощью обычной микроволновой печи с невысокой мощностью, равной всего 250 Вт, ученым удалось извлечь от 55% до 67% воды, при этом непосредственно процесс разморозки льда занял всего лишь около 30 минут.

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