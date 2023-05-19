На форуме «Европейский союз — Центральная Азия» в Алма-Ате выступил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, заявивший, что экономические санкции Запада гораздо сильнее ударили по Европе, чем по России, в отношении которой и вводились.

Он отметил, что Европа столкнулась с серьезным экономическим кризисом. Цена за попытку «наказать» Россию, изолировать ее весьма высока, причем все граждане европейских стран платят ее через инфляционные процессы, передает РИА Новости.

По словам Сийярто, постоянно дорожают энергоносители, что сразу же сказывается на стоимости продуктов питания и любых других товаров. Чтобы остановить этот процесс, Европа должна как можно скорее снизить санкционное давление. Этим она сделает лучше себе самой, так как рестрикции против РФ имеют негативные последствия для ЕС.