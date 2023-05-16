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Киев стал официальным участником киберцентра Североатлантического альянса. Об этом во вторник 16 мая сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

Как следует из заявления украинских дипломатов, сегодня перед официальной штаб-квартирой киберцентра НАТО, расположенного в Таллине, был поднят национальный флаг Украины. Данное событие было посвящено официальному вхождению Киева в состав киберцентра Североатлантического альянса.

Напомним, что киберцентр в Таллине получил аккредитацию от Североатлантического совета НАТО еще в 2008 году, после чего ему был присвоен статус международной военной организации. Одной из главных задач центра является расширение сотрудничества и улучшения качества обмена информацией между странами-участниками НАТО, а также их международными партнерами в сфере киберзащиты.

В сферу задач сотрудников центра входит разработка политических и юридических документов в области кибербезопасности, подготовка учебных программ и организация международного учения по киберобороне Locked Shields.

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