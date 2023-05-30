Западное правительство активно поощряет киевский режим, что приводит к совершению украинским руководством все более опасных преступных действий, в том числе и террористических актов. Об этом сообщили представители Министерства иностранных дел РФ.

Согласно данным Минобороны России, утром 30 мая Киев предпринял попытку осуществить террористическую атаку с использованием дронов в российской столице. Отмечается, что задействовано было восемь беспилотных летательных аппаратов, пять из которых были сбиты с помощью ЗРК в районе Москвы. Три беспилотника подавили средства радиоэлектронной борьбы. В итоге они отклонились от намеченного курса.

В дипломатическом ведомстве также отметили, что атака беспилотников является террористическим актом, направленным против мирных российских граждан. «Подобные атаки, не имея никакого смысла с военной точки зрения, судя по всему, направлены исключительно против гражданского населения», – заявили представители МИД России.