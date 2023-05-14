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Министерство иностранных дел России выступило с заявлением относительно ракет Storm Shadow, переданных Украине Великобританией. Пресс-служба ведомства сообщила, что этот шаг Лондона расценивает как враждебный и призванный усилить эскалацию конфликта.

Ракетные системы Storm Shadow представляют собой высокоточное вооружение с дальностью до 300 километров и представляют серьезную опасность для России. Лондон осознанно передал их Киеву, чтобы спровоцировать обострение конфликта в зоне проведения специальной военной операции. Это лишь очередной раз доказывает, что Великобритания является участником противостояния, так как уровень ее вовлечения в конфликт достиг беспрецедентных значений.

МИД отмечает, что Москва оставляет за собой право ответить на подобные действия Лондона, причем ответственность за их последствия будет нести именно Великобритании.

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