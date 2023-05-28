Любая провокация Киева в Приднестровье не останется незамеченной и безнаказанной. Российские ВС обязательно ответят на провокационные действия противника и защитят граждан непризнанной республики, заявил замглавы МИД России Михаил Галузин.

Он пояснил, что Россия пристально следит за всем происходящем в Приднестровье и на границе республики с Украиной. Сейчас ВСУ не предпринимают каких-либо опасных действий, но если попытаются, ВС РФ пресекут любые попытки нападения на ПМР.

По словам Галузина, РФ хорошо известно о концентрации Вооруженных сил Украины в непосредственной близости от границы с Приднестровьем. Это, а также бесконечные авантюрные шаги Киева указывают, что он может пойти на любую провокацию. Поэтому Россия постоянно контролирует любые перемещения противника.