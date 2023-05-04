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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выразил высокую оценку стремлению некоторых международных партнеров оказать помощь в урегулировании конфликта на Украине.

Однако, он отметил, что пока не видно никаких предпосылок для того, чтобы можно было вернуться к началу мирных переговоров с Киевом.

Галузин подчеркнул, что многие идеи, выдвигаемые международными партнерами, полностью соответствуют подходам России к урегулированию украинского кризиса, но основная проблема заключается в позиции руководства Киева и его союзников.

Он также добавил, что даже если переговоры Москвы и Киева и будут возобновлены, то они будут теперь вестись совершенно в других условиях и с учетом новых реалий.

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