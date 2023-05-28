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Вибрации, которые жители Киева приняли за землетрясение, связаны с поставками на фронт западного оружия. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Он заявил, что на линию соприкосновения отправилось тяжелое и мощное оружие. Не исключено, что именно оно вызвало толчки и вибрацию.

Украинцы в комментариях раскритиковали киевского мэра за раскрытие военных секретов. Они иронично поинтересовались, почем Кличко заодно не сообщил, какое оружие отправилось, куда именно, сколько его и по какой дороге его везут на фронт.

Напомним, во время ночной воздушной тревоги в Киеве, которая не отключалась на протяжении 5 часов, жители начали вдруг писать о землетрясении. Помимо этого, ВС РФ наносили удары по объектам в украинской столице дронами-камикадзе “Герань 2”.

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