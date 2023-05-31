Заместитель председателя Совета безопасности России, Дмитрий Медведев, заявил, что «бестолковые чиновники Великобритании», давно считающиеся врагами России, должны осознавать, что их страна на данный момент пребывает в состоянии войны. Он обратился к Женевской и Гаагской конвенциям, которые регулируют общепризнанное мировое право.

Политик отметил, что Соединенное Королевство предоставляет Киеву специалистов и оборудование, выступая в качестве союзника. Согласно мнению Медведева, это означает, что Великобритания уже фактически ведет войну против России, хотя формально она не объявлена. В такой ситуации, по словам политика, законной военной целью могут стать как британские гражданские лица, содействующие агрессии, так и военнослужащие.