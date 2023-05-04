Заместитель председателя Совбеза РФРоссии Дмитрий Медведев в своем аккаунте в Твиттере назвал главу внешнеполитической службы Европейского союза Жозепа Борреля «наглым старым дураком» в ответ на его заявление по поводу атаки украинских дронов на Кремль.

Боррель призвал участников вооруженного конфликта не использовать инцидент с беспилотниками для дальнейшей эскалации. Медведев заявил, что попытка удара беспилотниками по Кремлю была совершена киевскими властями под руководством США и одобрена руководством ЕС.

Он также считает, что это действие было осуществлено Киевом, но задание было поручено Вашингтоном.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский отрицает ответственность своей страны за инцидент и пояснил, что силы ВСУ сконцентрированы в пределах Украины.