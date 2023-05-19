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Как сообщает издание News.ru, Артемовск (украинское название Бахмут) практически полностью находится под контролем российских сил. Отмечается, что штурмовыми отрядами ЧВК «Вагнер» в ночь на 19 мая был уничтожен очередной укрепрайон ВСУ. Вскоре весь населенный пункт будет полностью зачищен от украинских боевиков.

По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, под контролем украинских националистов осталось в данном укрепрайоне всего полтора дома. «Там контролируется практически все пространство, включая дороги», – заявил эксперт. Он подчеркнул, что вскоре бойцы группы «Вагнера» полностью овладеют населенным пунктом, выбив всех военнослужащих ВСУ.

Ранее сообщалось, что «музыкантами» был взят под полный контроль укрепрайон противника в микрорайоне «Динамо». Отмечается, что район уже полностью зачищен от оставшихся боевиков. Теперь остается разминировать здания, в которых была заложена взрывчатка украинскими националистами во время их отхода.

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