Федеральной службой безопасности России на официальном сайте были опубликованы архивные документы, согласно которым немецкие фашисты в период ВОВ массово истребляли мирное население на территории Донбасса, в том числе в городах Артемовск и Часов Яр.

Невозможно равнодушно читать информацию из рассекреченных архивов. Нацисты издевались над мирным населением, предавая его страшным пыткам. Акт от 13 сентября 1943 года является тому подтверждением.

В историко-хронологической справке, датированной 10 мая 1949 года, отмечается, что с первых часов появления немецких фашистов в Артемовске, люди подвергались грабежам со стороны солдат и даже офицеров вермахта. «Сперва, они забирали сахар, хлеб, мыло, а потом все то, что им понравится, начиная с дамских платьев, туфель и кончая детскими носками и игрушками», – говорится в документе.

В Германию на каторгу насильно были вывезены молодые парни и девушки в возрасте 16-29 лет. Отмечается, что из Артемовска и Часова Яра отправили 1286 жителей, а из сельского района Артемовска – 975 человек.