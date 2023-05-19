Министерство обороны Российской Федерации отчиталось об успешных ракетных ударах по крупным складам с боеприпасами, вооружением и военной техникой вооруженных сил Украины. В списке целей для российских ракет также значатся оборонные и крупные промышленные предприятия, а также склады с топливом. Однако моменту нанесения ударов предшествует серьезная работа разведки ВС России.

С начала мая по военным объектам на территории Украины было нанесено не менее девяти массированных ракетных ударов. Результатом ударов ВКС России стали нарушение логистических поставок западной военной техники и сокращение запасов боеприпасов ВС Украины, накапливаемых для будущего контрнаступления.

Фронтовая артиллерия также активно уничтожает западные системы вооружения украинской армии на линии боевого соприкосновения. По данным журнала Forbes, всего ВС Украины получили от Запада 152 единицы 155-милиммитровых буксируемых гаубиц М777, треть из которых уже уничтожена на поле боя.

Российская разведка активно работает как на линии боевого соприкосновения, так и в глубоком тылу противника. Если местоположение крупных складов с боеприпасами, построенными еще в эпоху СССР, хорошо известны Минобороны РФ, то новые места складирования техники и боеприпасов выявляются благодаря спутникам-разведчикам, анализу информацию из социальных сетей и самолетам дальней радиолокационной разведки. В комплексе это дает эффективный результат.