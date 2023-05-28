Мощные волны дронов одна за одной атаковали украинскую столицу в ночь на 28 мая. Сообщается о серьезных разрушениях на территории одного из предприятий, а также о сильном пожаре на площади более 1000 квадратных метров.

На данный момент известно, что в первой волне беспилотников было 20 единиц, в остальных количество барражирующих боеприпасов пока не установлено. Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что все дроны сбиты, но точно известно о поражении целого ряда мишеней на территории украинской столицы.

В Голосеевском районе пожарные борются с огнем. Также в результате обстрела беспилотников зенитными ракетами повреждено множество крыш, на которые падали обломки.

Какие именно цели поражены, мы узнаем позже. Пока же на Киев идет новая волна дронов-камикадзе. Также под угрозой ударов Ровенская, Ивано-Франковская и Тернопольская области. Мощные взрывы прогремели и под Житомиром.В Киевской области местные жители заявляют о вибрации и звуках, напоминающих землетрясение.