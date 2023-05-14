ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Украинская армия не оставляет попыток развязать в Запорожской области гуманитарную катастрофу. ВСУ нанесли удар по маслоэкстракционному заводу в этом регионе. Он располагается в городе Пологи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Пологовского района.

ВСУ нанесли удар днём 14 мая. Зафиксировано 6 попаданий. Предварительно установлено, что стреляли из РСЗО “Град”. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Работа маслозавода была остановлена в январе текущего года. Предприятие в Пологах выпускало подсолнечное, соевое и другие масла, а также шпрот для корма скота. Никакого военного значения завод не имел и не имеет. Специалисты полагают, что обстрелами подобных объектов ВСУ стремится расшатать продовольственную безопасность в новых регионах России.

Ранее под удары украинских военных попадали зернохранилища, элеваторы и другие объекты сельхозсферы. В том числе и в Запорожской области.

Запорожье, а также ДНР, ЛНР и Херсонская область присоединились к России осенью прошлого года. Часть этих территорий пока контролируют украинские войска.

Вам может понравиться

Оборона Кременной: «Солнцепеки» достали егерей и диверсантов ВСУ

В лесах под Кременной скрываются украинские диверсанты, периодически осуществляющие вылазки с целью «прощупать» оборону ВС РФ, а украинские подразделения пытаются наносить удары по городу дронами-камикадзе и американскими реактивными системами залпового

Киев получил от Лондона вооружение, способное “достать до Москвы”

Великобритания передала Киеву первые ракеты большой дальности Storm Shadow. Они способны поражать цели с дистанции в 250 километров и уже были задействованы ВСУ для ударов по Луганску, передает РИА Новости.

Американский ISW проинформировал об успехах ВСУ в районе Артемовска

Эксперты американского Института изучения войны (ISW) сообщили, что украинские войска в окрестностях Артемовска отбили у ВС РФ 16,85 кв. км территории. При этом они ссылаются на спикера оперативного командования ВСУ