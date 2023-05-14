Украинская армия не оставляет попыток развязать в Запорожской области гуманитарную катастрофу. ВСУ нанесли удар по маслоэкстракционному заводу в этом регионе. Он располагается в городе Пологи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Пологовского района.

ВСУ нанесли удар днём 14 мая. Зафиксировано 6 попаданий. Предварительно установлено, что стреляли из РСЗО “Град”. О пострадавших и разрушениях не сообщалось.

Работа маслозавода была остановлена в январе текущего года. Предприятие в Пологах выпускало подсолнечное, соевое и другие масла, а также шпрот для корма скота. Никакого военного значения завод не имел и не имеет. Специалисты полагают, что обстрелами подобных объектов ВСУ стремится расшатать продовольственную безопасность в новых регионах России.

Ранее под удары украинских военных попадали зернохранилища, элеваторы и другие объекты сельхозсферы. В том числе и в Запорожской области.

Запорожье, а также ДНР, ЛНР и Херсонская область присоединились к России осенью прошлого года. Часть этих территорий пока контролируют украинские войска.