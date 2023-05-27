Украинские диверсанты снова рвутся на территорию России. На этот раз их целью стала Брянская область, сообщил телеграм-канал Mash.

Авторы публикации отметили, что попытка прорыва ДРГ зафиксирована у населенных пунктов Бровничи и Сушаны. Российские пограничники своевременно заметили подразделение противника и открыли по нему огонь. Завязалась перестрелка, которая продолжает до сих пор.

В Брянской области объявлен план “Эдельвейс”, который позволяет задействовать все силовые структуры для отражения атаки. Жители сел находятся в укрытиях.

Напомним, в марте текущего года боевики ВСУ сумели прорваться на территорию РФ у села Сушаны. Тогда в результате обстрела автомобиля погиб водитель. Также ранение получил школьник 11 лет, который прикрыл собой двух девочек.