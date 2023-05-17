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Украинские вооруженные силы впервые с момента начала специальной военной операции обстреляли один из населенных пунктов Российской Федерации, расположенный на территории Белгородской области, из танка. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

Сообщается, что танк украинской армии появился в окрестностях села Бударки, расположенного в непосредственной близости от границы с Российской Федерацией. После этого танк ВС Украины обстрелял окраины хутора Старый, расположенный в Волоконовском районе Белгородской области.

Украинский танк совершил 12 выстрелов в направлении российского хутора, после чего вернулся на тыловые позиции. По предварительным данным танк ВС Украины использовал 125-мм боеприпасы.

Как сообщили авторы Телеграм-канала, пострадавших и разрушений жилой инфраструктуры хутора нет. В настоящий момент официальной информации от властей региона или Министерства обороны Российской Федерации не поступало.

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