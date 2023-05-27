Украинские ВС на Луганском направлении ведут маневренную оборону подконтрольной им территории, периодически совершая вылазки и разведки боем, рассказал агентству ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Он сообщил, что ВСУ отправляют бронегруппы, которые на разных участках линии соприкосновения предпринимают попытки прорвать оборону ВС РФ. Получается это у них крайне плохо, российские войска отражают подобные нападения и заставляют противника отступать на исходные позиции.

Подполковник НМ ЛНР в отставке также рассказал, что ВСУ могут пытаться перейти к более активным действиям с первых чисел июня. Сейчас они несколько замедлились, так как в регионе вновь пошли сильные дожди, осложняющие контратакующие операции.